قاسم هاشم: ألم ننتبه الى أن ما يهم أصحاب المبادرات ألا نملك قوة تهدد العدو الاسرائيلي؟

ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها

ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها

النائب قاسم هاشم: كنّا نودّ أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرّض له لبنان من اعتداء استكمالًا للاعتداءات المتواصلة من العدو