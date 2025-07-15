النائب إبراهيم الموسوي: كلنا نعلم أنه لا يوجد قرار سياسي بدعم الجيش وهناك فيتو خارجي يمنع تسليحه

قاسم هاشم: قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج الى دقة في التعاطي وهذه المنطقة المحتلة هي أرض لبنانية ومسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية

قاسم هاشم: قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج الى دقة في التعاطي وهذه المنطقة المحتلة هي أرض لبنانية ومسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية

ما كشفه لها والدها قبل وفاته غيّر حياتها... بعد 63 سنة من ولادته: هكذا عثرت على شقيقها