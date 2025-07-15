النائب عماد الحوت من مجلس النواب: سأتحدث عن انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية فلماذا المسابح لا تعاني من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنيين؟ وما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك