النائب إبراهيم كنعان: ملف النازحين السوريين أين وصلنا في التفاوض والكلام الجدي مع الدولة السورية والمجتمع الدولي؟

كنعان: نحن في ظرف مصيري ويجب أن نعلم ما هو مضمون الورقة الأميركية والرد والإجابة وردّة الفعل وهذه الصلاحية ليست حصورة فقط في الحكومة بل تعني البرلمان وكل لبنان

كنعان: نحن في ظرف مصيري ويجب أن نعلم ما هو مضمون الورقة الأميركية والرد والإجابة وردّة الفعل وهذه الصلاحية ليست حصورة فقط في الحكومة بل تعني البرلمان وكل لبنان

النائب عماد الحوت من مجلس النواب: سأتحدث عن انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية فلماذا المسابح لا تعاني من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنيين؟ وما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟