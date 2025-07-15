غارات إسرائيلية على السويداء... إليكم آخر التطورات

النائب ابراهيم منيمنة: طالبنا ونطالب بالخطة والجدول الزمنيّ لحصر السلاح في يد الدولة ونريد إنجازات سريعة لكننا رأينا خطوات ناقصة في بعض الأماكن بدءًا بالتعيينات ووصولًا إلى الرواتب

النائب ابراهيم منيمنة: طالبنا ونطالب بالخطة والجدول الزمنيّ لحصر السلاح في يد الدولة ونريد إنجازات سريعة لكننا رأينا خطوات ناقصة في بعض الأماكن بدءًا بالتعيينات ووصولًا إلى الرواتب

النائب ابراهيم منيمنة: هناك فجوة بين الوعود والتطبيق فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم في أعمال اليوم والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة بل على من خارج هذه الحكومة أيضًا ونرى ممارسات قديمة وغيابًا للمؤسسات