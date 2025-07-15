عبد المسيح: أسأل وزارتي الداخلية والعدل فهناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا بسبب مطالبتنا بحصر السلاح

عبد المسيح: نطالب الدولة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في جميع المناطق

عبد المسيح: نطالب الدولة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في جميع المناطق

النائب أديب عبد المسيح: الوضع الاجتماعي مزرٍ جدًا وهذا يتطلّب خطة طوارئ لكن هذه الحكومة "ما عم تعمل شغلها"