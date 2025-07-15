النائب ياسين ياسين: تقرير ديوان المحاسبة اضاء على ثغرات خطيرة ونطالب بتحقيق جدي وشفاف

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ياسين: حصرية السلاح ليست شعارًا بل قاعدة دستورية وسياسية ولا تستقيم الدولة بدونها والرئاسة الاولى أخذت الامر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات