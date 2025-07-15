ياسين: حصرية السلاح ليست شعارًا بل قاعدة دستورية وسياسية ولا تستقيم الدولة بدونها والرئاسة الاولى أخذت الامر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات

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النائب ابراهيم منيمنة: بتقييمنا لعمل الوزراء على المستوى الفردي فهو عمل جيد وليس لعمل مجلس الوزراء كاملًا ولم نرَ حكومة قوية قادرة على أن تكون مركز القرار في البلد