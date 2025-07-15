النائب ابراهيم منيمنة: الذهب لا يُمس به قبل أن يكون هناك محاسبة لمن تسبب بالمشكلات المالية

غارة على وادي فعرة في جرود الهرمل وسقوط عدد من الضحايا

غارة على وادي فعرة في جرود الهرمل وسقوط عدد من الضحايا

النائب ابراهيم منيمنة: طالبنا ونطالب بالخطة والجدول الزمنيّ لحصر السلاح في يد الدولة ونريد إنجازات سريعة لكننا رأينا خطوات ناقصة في بعض الأماكن بدءًا بالتعيينات ووصولًا إلى الرواتب