غارة على وادي فعرة في جرود الهرمل وسقوط عدد من الضحايا

النائب أسعد درغام: الدولة التي نسعى للوصول إليها هي التي تتحمّل مسؤولية أمن البلاد كاملة فيجب زيادة قدرة الاجهزة الامنية بدل إضعافها

النائب أسعد درغام: الدولة التي نسعى للوصول إليها هي التي تتحمّل مسؤولية أمن البلاد كاملة فيجب زيادة قدرة الاجهزة الامنية بدل إضعافها

النائب ابراهيم منيمنة: الذهب لا يُمس به قبل أن يكون هناك محاسبة لمن تسبب بالمشكلات المالية