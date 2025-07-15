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o
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27
o
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o
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o
كسروان
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o
متن
28
o
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قطع جزئيّ لطريق صوفر عاليه وانتشار كثيف للجيش اللبنانيّ استنكارًا لأحداث السويداء
آخر الأخبار
2025-07-15 | 10:10
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قطع جزئيّ لطريق صوفر عاليه وانتشار كثيف للجيش اللبنانيّ استنكارًا لأحداث السويداء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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