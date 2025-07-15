النائبة حليمة قعقور: هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك