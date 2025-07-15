النائب سامي الجميل: أدعو الحزب إلى أن لا يكونوا سببًا لمشكل داخليّ فسلاح المقاومة لم يحم لبنان والدليل أنهم اليوم لا يقاومون فليحوّلوا هذا السلاح إلى فرصة لحماية لبنان عبر الجيش اللبنانيّ

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