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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق شب في بلدة المعمارية والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران ومحاصرتها ومنع إمتدادها

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2025-07-15 | 12:40
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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق شب في بلدة المعمارية والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران ومحاصرتها ومنع إمتدادها
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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق شب في بلدة المعمارية والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران ومحاصرتها ومنع إمتدادها

 
 
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