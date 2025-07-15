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رفع جلسة مناقشة سياسة الحكومة الى الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء

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2025-07-15 | 13:37
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رفع جلسة مناقشة سياسة الحكومة الى الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء
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رفع جلسة مناقشة سياسة الحكومة الى الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء

 
 
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