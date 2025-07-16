احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٢ جريحا في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

زيلينسكي لنيوز ماكس: بايدن لم يتمكن من إنهاء الحرب وأثق في قدرة الرئيس ترامب على إنهائها

زيلينسكي لنيوز ماكس: بايدن لم يتمكن من إنهاء الحرب وأثق في قدرة الرئيس ترامب على إنهائها

أكسيوس: أميركا وحلفاء لها إتفقوا على فرض عقوبات صارمة على إيران في حالة عدم التوصل إلى إتفاق بنهاية آب