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o
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جهاز مكافحة الإرهاب على فيسبوك: هجوم بمسيرات على حقول نفطية تديرها شركة دي.إن.أو في زاخو بكردستان العراق
آخر الأخبار
2025-07-16 | 00:41
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جهاز مكافحة الإرهاب على فيسبوك: هجوم بمسيرات على حقول نفطية تديرها شركة دي.إن.أو في زاخو بكردستان العراق
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