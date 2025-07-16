التحكم المروري: أعمال برش للزفت على طريق المطار القديمة باتجاه المطار من دون قطع للسير

جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق على فيسبوك: هجوم بطائرة مسيرة على حقل نفطي تشغله شركة أميركية في محافظة دهوك

جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق على فيسبوك: هجوم بطائرة مسيرة على حقل نفطي تشغله شركة أميركية في محافظة دهوك

جهاز مكافحة الإرهاب على فيسبوك: هجوم بمسيرات على حقول نفطية تديرها شركة دي.إن.أو في زاخو بكردستان العراق