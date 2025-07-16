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جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق على فيسبوك: هجوم بطائرة مسيرة على حقل نفطي تشغله شركة أميركية في محافظة دهوك

آخر الأخبار
2025-07-16 | 01:30
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جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق على فيسبوك: هجوم بطائرة مسيرة على حقل نفطي تشغله شركة أميركية في محافظة دهوك
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جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق على فيسبوك: هجوم بطائرة مسيرة على حقل نفطي تشغله شركة أميركية في محافظة دهوك

 
 
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