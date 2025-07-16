رئيس الحكومة نواف سلام: من خلال قانون زراعة القنب نُصرّ على تقديم خطوة تنموية إيجابية تترك أثراً جيداً في مجالات عدة لا سيما في المناطق الريفية

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