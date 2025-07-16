اشكال كبير داخل مجلس النواب والنائب سليم عون يهاجم النائب أحمد الخير

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النائب فراس حمدان: الحكومة "عم تشتغل" ولو لدينا ملاحظات عليها و"لي ما بيقطع" كل هذه المزايدات التي نسمعها من بعض النواب الذين قرروا تحميل الحكومة مسؤولية الإنهيار وكأنهم نسوا انهم كانوا عرابين بكل الحكومات السابقة