النائب حسين الحاج حسن: هناك جهد رسمي لبناني مُثابر بشأن وضع الجنوب لكن هناك جهات لبنانية تتبنى سردية إسرائيل

الحاج حسن: اسرائيل لم تطبّق القرار 1701 والبعض غبر مقتنع بوجود خطر ارهابي

الحاج حسن: اسرائيل لم تطبّق القرار 1701 والبعض غبر مقتنع بوجود خطر ارهابي

النائب فراس حمدان: ليس مقبولا أن من خرّب البلد ينظّر ويعطي دروسا بالحوكمة والحكم ويتكلم عن الجدارة والكفاءة