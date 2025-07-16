الحاج حسن: اسرائيل لم تطبّق القرار 1701 والبعض غبر مقتنع بوجود خطر ارهابي

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الحاج حسن: قانون الانتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الفرقاء يريدون الاستفادة من التطورات التي حصلت مستندين الى تدخلات دول وطريقة تعاطيها مع قوى سياسية لبنانية في الخارج مما يخلق عدم تكافؤ فرص في تصويت المغتربين في الخارج