إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم الآن أهدافا للنظام السوري وذلك بعد استئناف الجيش هجماته بالسويداء

علي حسن خليل من مجلس النواب: استمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس

علي حسن خليل من مجلس النواب: استمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس

نعمة افرام: لدينا كارثة في موضوع المياه و"لبنان ناقصو ماي" وسأطلب من الحكومة اعتبار أن لدينا حالة طوارىء مائية في البلد لنرى ما يمكن فعله