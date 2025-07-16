نعمة افرام: لدينا كارثة في موضوع المياه و"لبنان ناقصو ماي" وسأطلب من الحكومة اعتبار أن لدينا حالة طوارىء مائية في البلد لنرى ما يمكن فعله

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك