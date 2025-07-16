علي حسن خليل من مجلس النواب: استمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس

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علي حسن خليل من مجلس النواب: العدو يسعى الى جعل المنطقة الحدودية منطقة محروقة بدون سكان ولكن أهلها الذين يشعرون أنهم متروكون من الدولة يصرون على ممارسة فعل الانتماء الحقيقي من خلال اصرارهم على البقاء في الأرض تحت النار