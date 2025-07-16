علي حسن خليل من مجلس النواب: العدو يسعى الى جعل المنطقة الحدودية منطقة محروقة بدون سكان ولكن أهلها الذين يشعرون أنهم متروكون من الدولة يصرون على ممارسة فعل الانتماء الحقيقي من خلال اصرارهم على البقاء في الأرض تحت النار

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علي حسن خليل: إتفاق وقف إطلاق النار لا لبس فيه وهو اتفاق ينص على وقف اطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وانسحاب العدو وإطلاق الأسرى ولكن العدو لم يحترم هذا الاتفاق بينما لبنان التزم به بالكامل