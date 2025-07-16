علي حسن خليل: إتفاق وقف إطلاق النار لا لبس فيه وهو اتفاق ينص على وقف اطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وانسحاب العدو وإطلاق الأسرى ولكن العدو لم يحترم هذا الاتفاق بينما لبنان التزم به بالكامل

علي حسن خليل من مجلس النواب: لم نشعر أن الحكومة تتصرف باهتمام ورعاية تجاه من يقفون على حافة النار والعدوان وكأنهم متروكون وحدهم في دفع الضريبة

علي حسن خليل من مجلس النواب: لم نشعر أن الحكومة تتصرف باهتمام ورعاية تجاه من يقفون على حافة النار والعدوان وكأنهم متروكون وحدهم في دفع الضريبة

علي حسن خليل من مجلس النواب: العدو يسعى الى جعل المنطقة الحدودية منطقة محروقة بدون سكان ولكن أهلها الذين يشعرون أنهم متروكون من الدولة يصرون على ممارسة فعل الانتماء الحقيقي من خلال اصرارهم على البقاء في الأرض تحت النار