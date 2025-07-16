علي حسن خليل من مجلس النواب: الوطن لا يصنع بالهيمنة لا بسيطرة السلاح ولكن ليس بإرهاب السياسة والاستضعاف بل بالثقة بين بعضنا البعض والوطن لا يحمى بالعدد والعدد لا يحمي طائفة أو مكون

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