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سانا: ضربات اسرائيلية تستهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا
آخر الأخبار
2025-07-16 | 05:42
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سانا: ضربات اسرائيلية تستهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا
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