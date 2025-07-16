سلام: وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها "آمنة ومستدامة"

سلام: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم

سلام: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم

نواف سلام: ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه