سلام: المفاوضات بشأن مشروع "ستارلينك" ما زالت مستمرة

نواف سلام عن ملف النفايات: الوزارة تعمل بعيدا عن الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالية بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لادراة النفايات الصلبة

نواف سلام عن ملف النفايات: الوزارة تعمل بعيدا عن الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالية بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لادراة النفايات الصلبة

نواف سلام: بعضكم أخذ على الحكومة ألا خطة لديها في موضوع الكهرباء وأنا واثق أن ما سنفيدكم به كفيل بتبيان عكس ذلك