باسيل بعد جلسة مجلس النواب: سنحوّل أسئلتنا للحكومة الى استجوابات ولكن الموضوع متى يتم تحديد جلسة للإجابة على هذه الأسئلة فنحن طرحنا أسئلة محددة ولم تردنا أجوبة عليها لا خطية من الحكومة ولا في كلمة رئيسها اليوم

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