باسيل: أجوبة الحكومة لم تقنعنا ومستمرون بمعارضتنا الايجابية وسنضيء أكثر على الممارسات والتقصير وغياب الخطط

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جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب: ركّزنا على أن يكون القرار في الحكومة وكرر رئيس الحكومة وقال ان القرارات التنفيذية المتعلقة بالسلاح ستكون في مجلس الوزراء وفي الحكومة مجتمعة