خامنئي: إسرائيل "ورم سرطاني" والولايات المتحدة شريكة في جرائم إسرائيل

جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب: نعتبر أن السعودية دولة صديقة للبنان وليس لنا فقط إنما نحن لا نقبل بأي تدخل لا من السعودية ولا من الولايات المتحدة ولا من الغرب بأي أمر يتعلق بلبنان فالصداقة شيء والتدخل شيء آخر

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