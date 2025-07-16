نتنياهو مخاطبا الدروز الإسرائيليين: لا تعبروا الحدود إلى سوريا

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النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي: الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـgambling online ومن يتهجم على الكازينو ورولان خوري يصور الموضوع على أنه "تركيبة" اخترعوها واتوا ليطبقوها للاستفادة منها