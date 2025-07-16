إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو ووزير الدفاع سيعقدان بعد قليل مشاورات أمنية عاجلة على ضوء التطورات في سوريا

نزار زكا للـLBCI: اللبنانيون تعذبوا كثيرا في السجون السورية ويجب مساواتهم باللبنانيين في السجون الاسرائيلية في القانون

نزار زكا للـLBCI: اللبنانيون تعذبوا كثيرا في السجون السورية ويجب مساواتهم باللبنانيين في السجون الاسرائيلية في القانون

المبعوث الأميركي إلى سوريا: على جميع الأطراف الانخراط في حوار هادف يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وندين بشدة العنف ضد المدنيين في السويداء