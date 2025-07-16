إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين إلى منطقة الجولان وسوريا

أبي المنى: هل تستطيع الدولة أن ترمم المشهد وتعيد الثقة في سوريا؟ لأن الأمر بات صعبًا

أبي المنى: هل تستطيع الدولة أن ترمم المشهد وتعيد الثقة في سوريا؟ لأن الأمر بات صعبًا

أبي المنى: لا نكتفي بكلمات الادانة لأن ما حصل في سوريا جريمة بحق أهلنا في السويداء