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أبي المنى للـLBCI: كلنا مع الدولة وندعو أبناءنا في السويداء إلى أن يكونوا تحت الدولة ونحن طالبنا برعاية وليس بحماية

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2025-07-16 | 09:08
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أبي المنى للـLBCI: كلنا مع الدولة وندعو أبناءنا في السويداء إلى أن يكونوا تحت الدولة ونحن طالبنا برعاية وليس بحماية
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أبي المنى للـLBCI: كلنا مع الدولة وندعو أبناءنا في السويداء إلى أن يكونوا تحت الدولة ونحن طالبنا برعاية وليس بحماية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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