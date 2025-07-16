أبي المنى: لا بدّ من الإبقاء على بصيص الأمل الذي بات بحاجة إلى ترميم ووليد بيك يتابع تطورات الأوضاع في سوريا ويسعى جاهداً إلى تحقيق وقفٍ لإطلاق النار يتبعه اتفاق يضمن أمن الناس وكرامتهم فالجبل جزء لا يتجزّأ من سوريا

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