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أبي المنى: ما لم يتمكّنوا من القيام به مع الدولة السورية فهو يحتاج الى رعاية من قبل دول صديقة
آخر الأخبار
2025-07-16 | 09:12
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أبي المنى: ما لم يتمكّنوا من القيام به مع الدولة السورية فهو يحتاج الى رعاية من قبل دول صديقة
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