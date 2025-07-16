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o
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o
متن
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وزير الخارجية الأميركي: اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع في سوريا الليلة
آخر الأخبار
2025-07-16 | 14:47
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وزير الخارجية الأميركي: اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع في سوريا الليلة
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