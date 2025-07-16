الجيش السوري ينسحب من السويداء تطبيقًا للإتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة وبعد انتهاء مهمته في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون

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