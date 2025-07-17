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o
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31
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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إحصاءات غرفة التحكم: ٣ جرحى في ٣ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-07-17 | 00:19
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إحصاءات غرفة التحكم: ٣ جرحى في ٣ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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