مخزومي: من بين المشاريع التي نعمل عليها وعلى دعمها إعادة تأهيل إشارات السير والتخفيف من زحمة السير في بيروت عبر ست مراحل

مخزومي: أنشأنا مؤسسة مخزومي لتكون في خدمة البيارتة وممنوع أن يستمر التردي الإنمائيّ في بيروت وستكون المؤسسة مطالبة بحقوق الأهالي فتكون هذه الولاية البلدية فرصة للإنماء

مخزومي: أنشأنا مؤسسة مخزومي لتكون في خدمة البيارتة وممنوع أن يستمر التردي الإنمائيّ في بيروت وستكون المؤسسة مطالبة بحقوق الأهالي فتكون هذه الولاية البلدية فرصة للإنماء

مخزومي: المجلس البلديّ في بيروت بدأ فورًا بالعمل بعد انتخابه ونحمّله المسؤولية ليحدث الفرق الذي ننتظره منه ومؤسسة مخزومي ستقدم الدعم على شكل هبات للبلدية