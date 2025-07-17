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مخزومي: أنشأنا مؤسسة مخزومي لتكون في خدمة البيارتة وممنوع أن يستمر التردي الإنمائيّ في بيروت وستكون المؤسسة مطالبة بحقوق الأهالي فتكون هذه الولاية البلدية فرصة للإنماء

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2025-07-17 | 04:06
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مخزومي: أنشأنا مؤسسة مخزومي لتكون في خدمة البيارتة وممنوع أن يستمر التردي الإنمائيّ في بيروت وستكون المؤسسة مطالبة بحقوق الأهالي فتكون هذه الولاية البلدية فرصة للإنماء
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مخزومي: أنشأنا مؤسسة مخزومي لتكون في خدمة البيارتة وممنوع أن يستمر التردي الإنمائيّ في بيروت وستكون المؤسسة مطالبة بحقوق الأهالي فتكون هذه الولاية البلدية فرصة للإنماء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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