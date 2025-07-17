الوكالة الوطنية: طيران مسيّر فوق عدد من القرى في النبطية

الوكالة الوطنية: تحطم مسيّرة إسرائيلية في الناقورة بعد إلقائها قنبلة من دون وقوع إصابات

الوكالة الوطنية: تحطم مسيّرة إسرائيلية في الناقورة بعد إلقائها قنبلة من دون وقوع إصابات

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان - كسروان وفي بلدة السماعية - صور ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00