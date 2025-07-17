مسيرة اسرائيلية استهدفت شاحنة في منطقة حاموا شمال الناقورة

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على الطريق الدولية محلة عاليه صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على الطريق الدولية محلة عاليه صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

مصدر أمنيّ تركيّ لرويترز: تركيا أدّت دورًا حاسمًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا