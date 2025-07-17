وزير الخارجية الألماني: ينبغي ألا تصبح سوريا ساحة للتوتر الإقليمي

محكمة في بروكسل أمرت حكومة إقليم الفلمنك بوقف عمليات نقل العتاد العسكريّ إلى إسرائيل

محكمة في بروكسل أمرت حكومة إقليم الفلمنك بوقف عمليات نقل العتاد العسكريّ إلى إسرائيل

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على الطريق الدولية محلة عاليه صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة