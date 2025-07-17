الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون يلتقي سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

آخر الأخبار
2025-07-17 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون يلتقي سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عون يلتقي سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

يلتقي

الوزراء

بعبدا

LBCI التالي
المرصد السوري: إرتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا إلى 516 قتيلًا
البابا يعبر عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:05

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولًا إلى جونية - مفرق غزير

LBCI
آخر الأخبار
10:04

وزير الخارجية الفرنسي: قصف كنيسة في غزة تحظى "بحماية فرنسا التاريخية" أمر "غير مقبول"

LBCI
أخبار لبنان
09:46

برّي أبرق لرئيس الحكومة العراقية ولنظيره معزياً بضحايا حريق مدينة الكوت في محافظة واسط

LBCI
آخر الأخبار
09:46

بغداد وإربيل تتفقان على استئناف تصدير نفط كردستان بعد توقفه لأكثر من عامين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:05

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولًا إلى جونية - مفرق غزير

LBCI
آخر الأخبار
10:04

وزير الخارجية الفرنسي: قصف كنيسة في غزة تحظى "بحماية فرنسا التاريخية" أمر "غير مقبول"

LBCI
آخر الأخبار
09:46

بغداد وإربيل تتفقان على استئناف تصدير نفط كردستان بعد توقفه لأكثر من عامين

LBCI
عالم الطبخ
09:30

تعلموا طريقة تحضير الكسكس وسلطة الكسكس مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

إسرائيل تتهم حماس بـ"تقويض" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-15

ترامب: لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-27

5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع

LBCI
أخبار دولية
2025-06-06

مسؤول أوكرانيّ: قتلى وإصابة أكثر من 20 شخصًا في ضربة روسية على كييف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

لقاء حواري في بيروت تناول سبل النهوض الإقتصادي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:13

مخزومي: ممنوع استمرار التردي الإنمائيّ في بيروت

LBCI
أخبار دولية
23:48

الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القنب الهندي في لبنان من قانون معلق إلى مشروع قيد التطبيق

LBCI
أمن وقضاء
13:45

الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي: الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـGambling Online

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:51

"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني

LBCI
أمن وقضاء
12:11

تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...

LBCI
فنّ
14:29

"الحياة قصيرة"... كارين رزق الله توجه رسالة مؤثرة لجمهورها وهذا ما جاء فيها

LBCI
فنّ
16:06

زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)

LBCI
منوعات
12:25

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
منوعات
15:31

أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More